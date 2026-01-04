2026年1月5日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
欠点を指摘されてカッとなりそう。穏やかな心を意識して。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
周囲からの風当たりがきつくなりそう。何事も公平な立場を心掛けて。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
金運が好調。黙っていても家族などから援助があるかも。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
いいことをするならさり気なく。人知れず評判になる予感。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
他人の秘密を偶然知って、苦しむことになるかも……。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
お金に関心を持つと◎。今年の貯蓄法を検討するのに最適の日。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
物事の計画をすると◎。旅行や新年会などの詳細を決めて。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
気の合う仲間と近場に出掛けて。面白い体験が待っていそう。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
イマジネーションが豊かに。友人との会話からも得るものが大。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
金銭管理が甘くなる日。友人につられて浪費すると後悔確実……。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人生の新たなステージが到来。自分を強く信頼すると吉。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
強運日。友人を誘って遊びに行くとラッキーなことあり。
