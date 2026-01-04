「さすがジャニーズ」木村拓哉・相葉雅紀ら豪華集合ショットにファン歓喜「このメンツやばすぎる」
アイドルグループ・20th Centuryの公式Xは1月3日に投稿を更新。長野博さん、元SMAPの木村拓哉さん、嵐の相葉雅紀さん、Aぇ! groupの末澤誠也さんの集合ショットを公開しました。
【写真】豪華4ショットに大反響
コメントでは、「同い年なのに長野くんとキムタクの共演って珍しい」「この4人の並びはなかなか見られない！」「この輝かしいメンツの中に末澤誠也がいることが嬉しすぎる、、、」「このメンツやばすぎる」「全員かっこいいのさすがジャニーズ」といった声が集まっています。
「このメンツやばすぎる」同アカウントは、「BABA抜き初参戦！ この4人が一緒にというのも、なかなか無い事ですねぇ。 どんな結果になるのか^ ^ お楽しみに！」とつづり、1枚の写真を投稿。豪華集合ショットを公開しました。4人は1月3日に放送された『BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP』（フジテレビ系）に出演。STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの集結に、ファンからは歓喜の声が寄せられました。
レアな絡みに反響番組放送中も、同い年の長野さん、木村さんの絡みがレアだとSNS上で話題に。果たして最弱王は誰になったのか。TVerなどで見逃し配信されているので、気になった人はぜひご覧ください。
