¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø²£¤Î¥Ó¥ë¤Î¾²¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥¬¡¼¥Í¥Ã¥ÈËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û208.9ËüÉ½¼¨,2.4Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà»ÜÀß¤Î¾²á
¤½¤ó¤ÊÊó¹ð¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ã¤Æ......¤¢¤Î¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡©¡¡ÊõÀÐ¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¾²¤Ë¡©
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÊõÀÐ¸¦Ëá»Õ¸«½¬¤¤Vtuber¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ºë¶Ì¤ËÊõÀÐ¸¦Ëá¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¤ò³«¤¯Í½Äê¤Î¤´¤â¤â¡Ê¡÷gomomomomomomo¡Ë¤µ¤ó¡£
2025Ç¯9·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Î¾²¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
ÀÐ¤Ç¤Ç¤¤¿¾²ÌÌ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È......¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÀÖ¤¤ÀÐ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê......¡©
¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï2Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê26ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·¡¤êµ¯¤³¤½¤¦¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì·ì¤¬¿â¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç»þ¡¹¥®¥ç¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö¤Æ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤âÊõÀÐÃµ¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£±Ø¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂçÍýÀÐ¤Ë²½ÀÐ¤¬¤¢¤ë¡¼¤È¤«¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤«¤éÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ì¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï19Æü¡¢¤´¤â¤â¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÏÅìµþ±Ø¤ä¾åÌî±Ø¤Ë¤â
¤´¤â¤â¤µ¤ó¤¬¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¾²¤Ï¡¢JRÌ¾¸Å²°±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖKITTEÌ¾¸Å²°¡×£±³¬¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡£
¡Ö´Ñ¸÷¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¾²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¡Á¤¢¤ë¤Ê¡Á¡Ù¤°¤é¤¤¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡×
¤´¤â¤â¤µ¤ó¤Ï½ÐÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë·úºà¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¤ä¾åÌî±Ø¤Ç¤â¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
22Æü¡¢KITTEÌ¾¸Å²°¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦JP¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Î¾²ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö»ÜÀß¤Î¾²ºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢°Õ¾¢À¤Î¹â¤¤¡Ø¸æ±ÆÀÐ¡Ù¤È¤¤¤¦²ÖÖ¾´ä¤Î°ì¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÀÖ³ì¿§¤ÎÈÃÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Î°Õ¤ËËä¤á¹þ¤à¤³¤È¤ä¿Í¹©Åª¤ÊÃå¿§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊJP¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏ¼Á¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦»ºÁí¸¦¤Î¡ÖÃÏ¼ÁÄ´ººÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖGSJ ÃÏ¼Á¥Ë¥å¡¼¥¹¡×2014Ç¯1·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î²ÖÖ¾´ä¤ä³Æ¼ï¤ÎÊÑÀ®´ä¤Ë¹¤¯»º½Ð¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê²ÖÖ¾´ä¤Î¾²¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅö»ÜÀß¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³§ÍÍ¤Î´¶ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈJP¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡£
¡Ö£Ë£É£Ô£Ô£ÅÌ¾¸Å²°¤ÏÌ¾¸Å²°±ØÄ¾·ë¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢³°Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¾åÉÊ¡¦ÃÎÅª¤«¤Ä¾å¾º´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¤È¤·¡¢Æø¤ï¤¤¤È²Ú¤ä¤®¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¤é¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²Õ½ê¤Ï»ÜÀß¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÛÆâ³Æ½ê¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Íè´Û¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£