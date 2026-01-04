９人組グループ・ＢＵＤＤｉｉＳが４日、東京・ガーデンシアターで行われた「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６」に参加。イベントの企画コーナーでのアームレスリング最強決定戦中、ＳＨＯＯＴが右腕を負傷し、その後の公演の出演キャンセルが決まった。

ボーイズ・グループＯＷＶとの対戦で、中川勝就勝と、ＢＵＤＤｉｉＳの大将を務めたＳＨＯＯＴが向き合い、熱戦となったが険しい表情に変わり、歓声が静寂に。アームレスリングの審判とともに舞台裏へと引き揚げ、会場から悲鳴も漏れた。

進行を務めたフジテレビ・上垣皓太朗アナウンサーが「大丈夫でしょうか。ただいま、状況を確認しておりますので、しばらくお待ちください。皆さん、大事なお体ですので」と場内に説明。その後、急きょジャンケン大会へと変わった。

主催者からは、「医療機関の判断を受けた結果、これ以降の出演を見合わせることになりました。今後、関係各所と連携の上、適切な対応を行ってまいります。主催者として深くおわび申し上げます」と説明があった。

その後、ＢＵＤＤｉｉＳは７人で公演を行い、「Ｔｈｅ Ｏｎｅ」など全６曲を歌い上げた。