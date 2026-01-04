¿Ô¤¯¤·¤¹¤®¤ë»ä¤Ã¤Æ½÷»ÒÎÏ¹â¤¤¡© ¾ÍèÍË¾¤Ê¥¤¥±¥á¥ó²ÝÄ¹¤Ë¼«¾Î¡È°¦¤µ¤ì½÷»Ò¡É¤¬Á´ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¿°¦¤µ¤ì½÷»Ò¤Ç¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó£
¡Ø°¦¤µ¤ì½÷»Ò¤Ç¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡Ù¡Ê¥ª¥Ë¥Ï¥Ï¡£/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø°¦¤µ¤ì½÷»Ò¤Ç¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯26ºÐ¤ÎÌî¡¹Â¼É±Æà¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö½÷»ÒÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æµ¤¤Å¤«¤¤¾å¼ê¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë»Å»ö¤âÍÇ½¤Ç¡¢¼¡´üÀµ¼Ò°÷¸õÊä¤Ï¼«Ê¬¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¼ÂºÝ¤Ï¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¼þ°Ï¤Î½÷À¼Ò°÷¤«¤é¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢É±Æà¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎËê¤µ¤¯¤é¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É±Æà¤Î´Ä¶¤Ï°ìÊÑ¡£ÃËÀ¤«¤é¤â½÷À¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¡¢ÍÇ½¤ÇÈþ¿Í¤ÊËê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿É±Æà¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤í¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡½¡½¡£¼«¾Î¡È°¦¤µ¤ì½÷»Ò¡É¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø°¦¤µ¤ì½÷»Ò¤Ç¥¹¥ß¥Þ¥»¥ó¡Ù¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
