岡本和真がメジャー挑戦、安樂はメキシコリーグで活躍中

巨人からポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指した岡本和真内野手が、ブルージェイズと4年契約で合意したと3日（日本時間4日）に米メディアなどが報じた。2014年ドラフトで智弁学園高から1位で入団した和製大砲が海を渡る。今回は2014年ドラフト1位でプロ野球の世界に入った選手たちの“現在地”に迫る。

岡本は巨人で4番を任される存在になるなど、通算248本塁打を放ち、717打点をマーク。本塁打王3度、打点王2度、ベストナインも2度選出され、球界を代表するスラッガーとなった。2014年ドラフト1位で指名された選手で、すでにNPBに在籍していないのはヤクルトから指名を受けた竹下真吾投手、楽天から指名を受けた安樂智大投手、中日から指名を受けた野村亮介投手、阪神から指名を受けた横山雄哉投手の4名で、安樂はメキシコシティ・レッドデビルズでプレーを続けている。

DeNAから指名を受けた山崎康晃投手はプロ通算11年で563試合に登板し、22勝39敗94ホールド、232セーブを記録。通算防御率は2.86をマークしている。2025年は17試合の登板にとどまったため、2026年は復調が期待される。

西武から指名を受けた高橋光成投手は、今オフのメジャー移籍を目指してポスティングシステムを利用したが、最終的に西武への残留が決まった。ソフトバンクから指名を受けた松本裕樹投手は2025年は51試合に登板して5勝2敗39ホールドで防御率1.07。2023年から3年連続での50試合登板を果たした。

ロッテから指名を受けた中村奨吾内野手、広島から指名を受けた野間峻祥外野手は近年、出場機会が減少気味。オリックスから指名を受けた山崎福也投手は2023年に国内フリーエージェント（FA）権を行使して日本ハムに移籍。日本ハムから指名を受けた有原航平投手は 2021年からメジャーに挑戦し、2023年にソフトバンクへ移籍。今オフ、日本ハムへの“復帰”が決まった。（Full-Count編集部）