西野未姫、第2子妊娠を発表 夫・山本圭壱とラジオで報告「安定期に入りました」
【モデルプレス＝2026/01/04】元AKB48でタレントの西野未姫（26）が1月4日、第2子を妊娠していることがわかった。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）がパーソナリティを務めるラジオ「ペットショップワンラブグループの山本圭壱と今夜も井戸端会議」（日曜よる7時／FM AICHI）にて、明らかとなった。
【写真】26歳元AKB、妊娠報告で直筆文字披露
今回、山本がパーソナリティを務める同番組に、西野がゲストとして出演。山本は「私山本圭壱と西野未姫、第2子を授かりまして、安定期に入りました」と報告すると、スタジオからは祝福の声が。出産時期について、西野は「5月予定です」と明かした。
西野は、自身のInstagramでも妊娠を報告「1人目のときとはまた違った感覚で、懐かしさを感じる時間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり、家族が4人になることを思うと今からとてもわくわくしています」と喜びをつづった。また「お仕事につきましては、体調と相談しながら無理のない範囲で続けさせて頂く予定です」とし、「いつも温かく応援してくださる皆様に心より感謝しつつ、これからも見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。
山本も自身の公式X（旧Twitter）を更新。「私、山本圭壱は今年で58歳になりますので、兎にも角にも1日でも長く生きることが指名になったのであります」と心境を明かしていた。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、第2子妊娠
