SNS未公開のオフショも！“都民”から集めた【インフルエンサー・都】の魅力をCHECK♡

YouTube、TikTokを中心に若者に大人気のカリスマインフルエンサー・都さんがRayに降臨！今回は、ファンから集めた「都さんの魅力」をたっぷりご紹介します。さらに、SNS未公開のオフショットも大公開！都さんの日常に、思わずクスッと笑っちゃうはず♡

都民から集めた都の魅力 都民のみなさまから、あふれんばかりの愛が大集合♡ 語り尽くせないほど届いた好きの声を、ぎゅっとまとめてお届け！

Voice みんなの代弁者 「旬な話題をタイムリーに拾ってくれるし、どんなテーマでもズバッと本音で語ってくれる姿に毎回、共感の嵐。友だちとおしゃべりしてるみたいな感覚で見られる距離感も好き」ゴスゾルさん（大学3年）

Voice すべて 「トーク力はもちろん、『頭いいな〜』って感じる頭脳派な考え方を持っているし、英語だってできちゃうし、グッズのセンスもいい。控えめに言って天才！！」S・Oさん（フリーター・23才）

Voice ワードセンスが神 「感情の言語化能力が高すぎて、動画を更新するたび、首がもげるぐらいうなずいてる（笑）。見ているうちに、私と性格一緒！って勝手に仲間意識が湧いちゃうんです」くみちゃんさん（大学3年）

Voice 自分ファーストなマインドが好き。 「都のYouTubeに出会って、ネガティブ思考から少し脱却できた気がする。都が動画を更新してくれるおかげで学校に行けてるよん♡」るかさん（高校3年）

Voice 隠しきれない才能の塊 「ビジュ、飽きさせない話術、クセになる編集、豊かすぎる表情管理、ぶっちゃけすぎてる本音トーク、上手すぎるダンス。推せるポイントだらけで、ひとつに絞るなんて無理！」K・Kさん（大学2年）

Voice 自由すぎる動画スタイル 「『マチアプ再開した！』とか都の近況が丸わかりな動画のタイトルに毎回笑ってる。たまに動画の更新サボっちゃうのも、ちゃんと人間味があって好き！！」ナナナさん（フリーター・23才）

Voice エミネム並みの爆速TALK 「ショート動画の『＃愚痴エミネム』シリーズを見て、ドハマリ。思い立った瞬間に撮ってるような、あの勢いと早口がクセになって、聞いてるだけでスカッとする！」H・Tさん（大学4年）

Voice アイドル顔負けのダンス 「なめらかでキレッキレ。独学とは思えないダンススキルに毎回驚かされています。そろそろアイドルデビューしてくれませんか？（笑）」さっちゃんさん（大学1年）

Voice 炎上を恐れない発言 「着飾った万人ウケの発言じゃなくて、自分が思ったことをズバッと伝えてくれるところに惹かれる。しかもそれがひとりよがりじゃなくて、ちゃんと共感できるから推せる！」みやこんちゅさん（会社員・24才）

Voice 病んだときの心の拠り所 「『〇〇できなかった』とか『ちょっと病んでます』みたいな弱い部分も隠さず話してくれるところが好き。『私だけじゃないんだ』って、マイナスな気持ちがちょっと救われる」おまめさん（大学1年）

オフモードも大爆笑な都の日常を教えてもらいました♡ 都民のみなさんのために、SNS未公開なオフショットをお届け。動画と変わらない姿に思わずクスッと笑っちゃうはず！！

Scene 予備校終わりに路上に倒れ込むウチ 「受験期まっただなかで頭がおかしいですね、はい（笑）。変なポーズで写真を撮るのが流行ってたので、とりあえず寝てみたんだと思う」

Scene aespaになりきるウチ 「インフルエンサーになる前から、仲間内で日常的にダンスして遊んでた（笑）。この写真は、aespaの『Girls』を踊っている写真」

Scene お風呂でビデオ通話するウチ 「友だちから電話がかかってきたら秒で出るタイプだから、お風呂電話もOK♡ 電話くれれば、いつでもどこでも応答するよ？」

Scene ひさびさの袴に舞い上がるウチ 「最近、撮影で袴を着る機会があって、ついつい演歌歌手気分♡ なんの撮影かはもうすぐお知らせできるかもだから、お楽しみに！」 PROFILE 都 みやこ●10〜20代の若者からの絶大な人気を誇る実力派インフルエンサー。センス抜群なトーク力で繰り広げる語り系動画が大人気。

Ray編集部 エディター 草野咲来