Ｊ１川崎は４日、ＦＲＯ（フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー）を務める元日本代表ＭＦでクラブＯＢの中村憲剛氏が２６年シーズン、トップチームのデベロップメントコーチに就任することが決定したと発表した。クラブの発表によると、選手の個人技術やメンタル面の育成、チーム全体の戦術的な成長など、選手やチームの将来を見据えたサポートを担当するコーチとして役割を担う。

中村氏は川崎を通じて「現役生活を引退するにあたり次の自身の道を考えたときに、『１８年間フロンターレひと筋』という自分の世界の狭さを感じていました。ここからさらなる成長をするためには、クラブの中の活動をしながら自分の知らない・見ていない世界、フロンターレの外でも活動の場を設けてもらうことが必要であるとクラブにお願いをして、『ＦＲＯ』という役職で外の世界も経験できる形にしてもらいました。それから５年。指導者として育成年代の現場やライセンス取得、解説者としてメディアのお仕事、普及者として普及活動。多くの方たちとお仕事をさせていただき、多くのことを学びました。そして、昨年は長谷部新監督になったトップチームをサポートする立場で１年間活動させてもらい、迎えた今年、クラブと話をするなかで『トップチーム デベロップメントコーチ』に就任することになりました。自分の知らない世界を経験できたこの５年間はかけがえのない時間でしたし、成長することができたと思います。そのすべてをこれからのフロンターレのために発揮できたらと思っています。よろしくお願いいたします。頑張ります」とコメントした。