¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛVÃÆ¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇðDF¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Öº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¡Ä¡×ÂçÄÅ¤Ë²Æ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸²Ì¤¿¤·¤¿
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð2¡½1ÂçÄÅ¡Ê2026Ç¯1·î4Æü¡¡±ºÏÂ¶ð¾ì¡Ë
¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£1¡½1¤ÎÁ°È¾34Ê¬¡¢DF¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸FK¤ò±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÂç²ñ½éÆÀÅÀ¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Ç¼é¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡´ü¤¹¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÄÅ¤Ë¤Ïºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½à·è¾¡¤ÇPKÀï¤ÎËö¤ËÀËÇÔ¡£PK¤ò³°¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÀéÍÕ¸©Í½Áª¤ÏU¡½17WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÉÔºß¡£¡ÖÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢5Ê¬¸å¤Ë¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤«¤éµ¯ÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈFW¶â»ÒÎ°µ×¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤ÏÂçÄÅ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¹¶·â¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡1Ç¯»þ¤Ë¼¯Åç¤ËÎý½¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´û¤ËJ¥¯¥é¥Ö¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë1¥á¡¼¥È¥ë87¤ÎÂç´ï¡£¥»¥Í¥¬¥ë½Ð¿È¤ÎÉã¡¦¥¢¥ó¥Ö¥í¥¤¥º¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£»Ð¡¦¥·¥¢¥é¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°ì²È¤Ç°é¤Á¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¥·¥Ó¥¢¤Ç¡È¤ªÁ°¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤ë¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¡£¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ëÀþ¤Ï¹ñÎ©¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤È2»î¹ç¡¢É¬¤º¾¡¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¡£ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£