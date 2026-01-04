山本圭壱の妻・西野未姫、第2子妊娠を報告「家族が4人になることを思うと今からとてもわくわく」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が4日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を報告した。
【写真】直筆で第2子妊娠を報告した西野未姫
西野は「応援してくださっている皆様へ」の書き出しで「私事ではございますが、このたび第二子を授かり無事に安定期に入りました」と報告。「一人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり、家族が4人になることを思うと今からとてもわくわくしています」と思いを記した。
仕事については「体調と相談しながら無理のない範囲で続けさせていただく予定です」と伝え「いつも温かく応援してくださる皆様に心より感謝して、これからも見守っていただけたら嬉しいです」とメッセージしている。
西野は1999年4月4日生まれ、静岡県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第14期オーディションに合格。愛称は“みきちゃん”。17年3月にAKB48を卒業した。22年11月22日、山本との結婚を発表。24年10月18日にインスタグラムを通じ「10月17日に第一子を出産しました!!とても元気な女の子で母子共に健康です！」と報告した。
【写真】直筆で第2子妊娠を報告した西野未姫
西野は「応援してくださっている皆様へ」の書き出しで「私事ではございますが、このたび第二子を授かり無事に安定期に入りました」と報告。「一人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり、家族が4人になることを思うと今からとてもわくわくしています」と思いを記した。
西野は1999年4月4日生まれ、静岡県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第14期オーディションに合格。愛称は“みきちゃん”。17年3月にAKB48を卒業した。22年11月22日、山本との結婚を発表。24年10月18日にインスタグラムを通じ「10月17日に第一子を出産しました!!とても元気な女の子で母子共に健康です！」と報告した。