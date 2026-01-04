＜テイカー義妹「得したい！」＞腹立つ〜「もらえないなら不参加で！」【第6話まんが：義妹の気持ち】
私（マイ、30代）は夫（ケンイチ、40代）と小学生の子ども2人との4人暮らし。うちと同県に住む義両親と義兄家族（義兄、リュウイチ、40代）（義姉、サキホ、40代）とは3ヶ月に1回集まって食事をするのが恒例です。義実家への訪問を嫌がる人もいますが、私は特に負担もなくご馳走してもらえているし、余った料理を持って帰れるので、いいことしかありません。
ママ友に義実家での食事会について話すと、「大変じゃない？」なんて言われることもしばしば。
私としては、事前の準備は手伝わなくていいし、当日もお客様のように扱ってもらえるので負担なく義家族と付き合えています。義両親や義兄には上手いこと甘えればなんでも許されるのです。その様子に夫も満足そうにしているし、そんな夫を見た義母も嬉しそうだからいいでしょう。
ただ最近、義姉がいつも険しい顔をしているのは少し気になっています。
夫にも聞いてみましたが、適当な返事しか返ってきません。先日の食事会でも、義母が義姉の実家から贈られてきた果物を「食べきれないから」と言っていつものようにくれたのですが……。
義姉は「お義母さんたちで食べてくださいよ」「余ったらご近所さんにでも」としつこく言ってきます。私は「お義母さんがいいと言っているのに、どうして口出すの？ ちょっとセコくない？」と思いながらも、なんとか無事に果物をゲット。しかし……次の食事会ではさらに不快な展開となります。
なんといつも義姉が用意していたオードブルがなくなり、各家族がそれぞれ料理を注文して費用も負担する形式になったのです。おまけに義姉からは「生活が大変なの？」「もっと食事会の準備に協力して」などと言われました。
私は「もらえるものはもらってお得に」と育てられたし、準備は言われなかったからしなかっただけです。何の非もないのに咎めてくる義姉に、心から腹が立ちました。今後は義姉とあまり顔を合わせたくありません。
