【義母介護は専業主婦のシゴト？】長男嫁から呼び出し「あなたが担当して！」＜第3話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第3話 義姉の衝撃発言
【編集部コメント】
いきなり呼び出したかと思えば……。なんという話ですか、リツコさん！ そもそもお義母さんの今後の介護の話を、実の息子たちがいないところで勝手に進めていいはずがありません。まずはトモキさんとお義兄さんたちがしっかりと話し合うべきだと思うのですが、なぜかリツコさんはひとり暴走している様子。そもそもなぜ義実家との距離がきょうだいそれぞれ同じにもかかわらず、アサカさんだけに依頼がきたのでしょうか？ なんだか気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
