◆りそなBリーグ2部（B2）福岡74―70山形（4日、北九州メッセ）

西地区のライジングゼファー福岡が東地区の山形に競り勝ち、今年の初勝利を飾った。通算13勝17敗で西地区5位のまま。

福岡は前日3日の山形戦で脚を負傷したベテランのパブロ・アギラールがベンチ入りしたものの、プレーせず。負傷者リスト入りしているジャスティン・バーレルと合わせて主力のビッグマン2人を欠く非常事態となり、第1クオーター（Q）から16―25とビハインドを負った。

しかし第2Qに入って狩野佑介が要所で3点シュートを決めると、昨年末に早大から特別指定選手として加入したPGの下山瑛司が終了間際に得点し、40―40の同点に追いついて折り返した。

第3Qに入ると狩野や下山、村上駿斗の3点シュートなどで突き放し、終盤の相手の追い上げをしのいだ。21歳の下山は自己最多の14得点をマークした。

3日に続いて9000人が収容可能な北九州メッセ（北九州市）で試合を開催し、クラブ最多の6806人が観戦した。福島雅人監督は「（チームの）アグレッシブさが会場のお客さんを乗せ、乗ったお客さんが選手たちを乗せた。すごく良い会場の雰囲気で、選手とブースターの皆さんに感謝の勝利」と振り返った。

チームは6日から代々木第1体育館などで行われるトーナメント戦の天皇杯ファイナルラウンドに臨む。リーグ戦の次戦は23日、ホームの照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で奈良と対戦する。