¥«ー¥×¾®±à ¼«¼ç¥È¥ì¸ø³« WBC½Ð¾ì¤â»ëÌî¤Ë»ÏÆ°
¥«ー¥×¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤¬4Æü¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¿·Ç¯¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®±à³¤ÅÍ
¡Ö¤Þ¤ÀWBC¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Çº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®±àÁª¼ê¤Ï¡¢3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤ò»ëÌî¤ËÁá¤á¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢ÂÇÎ¨3³ä9ÎÒ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£8Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ø¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾®±à³¤ÅÍ
¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢3³ä1Ê¬°Ê¾åÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ù¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½ª¤ï¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¾®±àÁª¼ê¤Ï5Æü¤«¤é¸©³°¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤òÂ³¤±Íè·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ô2026Ç¯1·î4ÆüÊüÁ÷¡Õ