¡ÚÂ³Êó¡Û11»þ´Ö¸å¤ËÄÃ²Ð ½»Âð¤Ê¤É6Åï±ä¾Æ ¶¯É÷¤ÇÈô¤Ó²Ð¤« °ì»þ18¿Í¤¬ÈòÆñ ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô
2026Ç¯1·î4ÆüÌ¤ÌÀ¤ËËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»ÔÉÍ±×¶èËÚ¤Ç½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¶á¤¯¤Î½»Âð¤ä·úÊª¤Ê¤É¤Ë±ä¾Æ¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ6Åï¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½11»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐ¼í»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¹â°µÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·¤Æ°ì»þ190¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¡¢½»Ì±18¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÇ³¤¨¤¿²È¤Î½»¿Í4¿Í¤¬ÈòÆñ½ê¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¸áÁ°4»þ¤¹¤®¤Ë17.3¥áー¥È¥ë¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð¤ÎÊ´¤¬É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÇ³¤¨°Ü¤ë¡ÖÈô¤Ó²Ð¡×¤¬µ¯¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
