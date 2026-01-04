全国の病院が赤字に悩む中、12年ぶりに病院の収入にあたる診療報酬が引き上げられます。経営が厳しいという病院を取材しました。

◇

病院のスタッフ

「こちらはスタッフしか使わないエリアなので、電気を間引いて運営しています」

この病院では、職員しか使わない場所は電気の使用をなるべく控えるなど、経費を抑える工夫をしています。しかし、職員の賃上げや物価高により、2025年度は数億円の赤字になる可能性があるといいます。

済生会横浜市東部病院 三角隆彦院長

「非常用発電を動かす設備、もう更新をしなくちゃいけない。それも10億円クラスのお金がかかる」

2024年度、全国の病院の半分以上が赤字になる中、政府は2026年度の診療報酬改定について、全体で2.22パーセント引き上げることを決定しました。2年に一度改定されますが、12年ぶりの引き上げです。

診療報酬とは、病院などが診察や手術などの対価として受け取るもので、職員の人件費や医療機器の購入などに使われます。

診療報酬の決定前には、院長は不安をもらしていました。

済生会横浜市東部病院 三角隆彦院長

「いずれどこかで患者さんに対しても迷惑がかかる可能性が出てくるかなと」

政府が大幅な引き上げを決めた後には、「一定程度の効果は期待できると思うが、1年経てば再び同じ状況に陥る可能性もある」と話しました。

診療報酬は保険料と税金、自己負担でまかなわれていて、引き上げることは国民の負担増につながります。

医療提供体制の維持と国民の負担増のバランスをどう考えるか、非常に難しい状況となっています。