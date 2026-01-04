お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57)、タレントの西野未姫（26）が3日、YouTube、インスタグラムを更新し、第2子の妊娠を発表した。また、山本がパーソナリティを務めるラジオでも発表した。

YouTubeでは「【ご報告】皆様にお伝えしたいことがあります」とし、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57)、1歳長女の3人で登場。山本が「この度、山本家、もう一人家族が増えます！」と発表。「第2子が安定期に入りました」と発表。西野は「出産予定は5月」と明かした。

山本は「賑やかな山本家にしたいなと思っておりましたので、いいことだと思います」と語り、第2子妊娠を聞き「うれしかったですよ。単純にうれしかったというか、でもまあ、前回も同じようなことを言っていると思うんですけど、本当に無事に出産を迎えられるその日までまだ5カ月ありますので、それまでは何が起こるか分かりませんから、しっかり見守りたいなと思います」とした。

西野は第1子がまだ1歳だが、第2子妊娠を考えた理由を「けー（山本）も58になるんです2月で。で、第2子が20歳の時、78歳になる訳です。そう考えたら、時間をかければかけるほど、けーが20歳の成人を見れなくなる可能性が高くなってしまう訳じゃないですか」と説明。山本も「成人を見るためと言うことは一つの目標にもなりますし、より健康体で頑張って行こうというメリハリにもなる」とうなずいた。

西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚。24年10月に第1子長女が誕生した。西野は昨年9月、「私の体が妊娠できる体に戻ったら妊活をしようということで、もう妊活スタートしてます」と語っていた。

さらに、インスタグラムでも直筆で「私事ではございますが、このたび第二子を授かり、無事に安定期に入りましたことをご報告させていただきます。一人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり、家族が4人になることを思うと今からとてもわくわくしています」と報告。仕事については「体調と相談しながら無理のない範囲で続けさせていただく予定です」とし「いつも温かく応援してくださる皆様に心より感謝しつつ、これからも見守っていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづっている。