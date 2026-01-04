タレント香取慎吾（48）が4日、10日から読売テレビで始まる初の関西ローカルレギュラー番組「しんごの芽(芽は絵文字)」（土曜後11・30）の紹介番組に出演。SMAP時代に気分が高揚した大物ゲストの存在を振り返った。

番組開始に先立って、舞台裏に密着したVTRが放送された。そこで、ゲストについて話題が及ぶと、香取は「会いたい人？結構、会ってきたからな」と返答に困った。

理由として「マイケル・ジャクソンに会ったときに、もう“会いたい人”はいないな、と思ったもんね」と、「SMAP×SMAP」のゲストで対面したマイケルジャクソンさんを超える存在はいないと語った。

SMAPのメンバーも高揚していたようで、香取は「終わった後にみんなで、こんな機会もないから、みんなで食事でも行くか、みたいな話をして。行かなかったけど」と、実現しなかったが、そんな話まで出たほど気分が最高潮だったという。

香取は「（普段は）そんな話すらすることないのに。ポカーンとして、5人で。飯でも食いに行くか」と夢見心地だった同時を懐かしそうに振り返っていた。

「しんごの芽(芽は絵文字)」は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組で、香取はMCを担当する。