¥æ¡¼¥¹¸ÞÎØ¡¢°ì»þÇÑ»ß°Æ¤â¡¡ºÎ»»Àµ¿Ìä»ë¡¢¸«Ä¾¤·µÞÌ³
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û10Âå¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥æ¡¼¥¹¸ÞÎØ¤¬¡¢¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯¤ËÂè1²ó²Æµ¨Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²Æµ¨3²ó¡¢Åßµ¨4²ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÎ»»À¤ä³«ºÅ°ÕµÁ¤Ê¤É¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£ºòÇ¯¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡ËÆâ¤Ç¤Ï°ì»þÇÑ»ß°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂ¸Â³¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸«Ä¾¤·¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°Ì´¤Î¤è¤¦¤À¡×¡£²¤½£¤Î¤¢¤ëIOC°Ñ°÷¤Ï¡¢º£Ç¯10¡Á11·î¤Ë¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¼óÅÔ¥À¥«¡¼¥ë¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ë²Æµ¨Âç²ñ¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Ã²¤¯¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢35¶¥µ»¤Î¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¡¢IOC¤ÏÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ñ¾ìÀ°È÷¤Ê¤É¤¬ÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£24Ç¯6·î¡¢IOC¤Ï¡Ö¶¥µ»²ñ¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤ÏÎ¦¾å¤ä¿å±Ë¤Ê¤É25¶¥µ»¤Î¤ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£18Ç¯¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹Âç²ñ¤Î»Ù±ç¤Ë6400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó100²¯±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢IOC¤Ë¤è¤ë³ÆÂç²ñ¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÆâÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Ï¥¼¥í¤ËÅù¤·¤¤¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£