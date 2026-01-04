¡ÖÇ¾¿Ìâ»¤Ç¤·¤çÉáÄÌ¡×ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤ëËâµå¥µ¡¼¥Ö¤Ë¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â¥É¥ó°ú¤
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå 3¡¼1 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê12·î27Æü¡¦ÃË»ÒÂè8Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â¡È¥É¥ó°ú¤¡É¤ÎËâµå¥µ¡¼¥Ö
¡Ö¥Ð¥ì¡¼Âç¹¥¤¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬»×¤ï¤º¡ÖÌµÍýÌµÍý¡×¤È¥Ó¥Ó¤êÅÝ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÈÄ¹218cm¤ÎÄ¹¿È¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥µ¡¼¥Ö¡£Áê¼êÁª¼ê¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹Àª¤¤¤Î°ì·â¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯´éÌÌ¤Ë¼õ¤±¤Æ»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡ÖÇ¾¿Ìâ»¤Ç¤·¤çÉáÄÌ¡×¤Ê¤É¸ÀµÚ¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î²òÀâ¡¦¹â¾¾ÂîÌð¤â¡Ö¤¨¤Ã¤°¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢¤½¤Îµ°Æ»¤Ë¡ÖÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè8Àá¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºåvsÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡£»î¹çÃæÈ×¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¶¯¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¾×·â¤Î¥µ¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È20¡½15¤È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤À¡£218cm¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤¬¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÂçºåB¤ÎÃçËÜ¸Í¥¤Ï¶»¸µ¤Ç¼õ¤±¤¤ì¤º¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥³¡¼¥È³°¤Ø¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¤·¤¿ABEMA¤Î²òÀâ¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î²òÀâ¡¦¹â¾¾ÂîÌð¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤Ã¤°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¶·¡¦ÅÄÃæÂçµ®¤¬¡ÖÃçËÜ¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¹â¾¾¤¬¡Ö¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³¡¢¥Ñ¡¼¥ó¤ÆÊÖ¤»¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÌµÍýÌµÍý¡¢¤ï¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥º¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯´éÌÌ¤Ë¼õ¤±¤Æ»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·âÅª¤Ê°ì·â¤Ë¡ÖÇ¾¿Ìâ»¤Ç¤·¤çÉáÄÌ¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë21ÆÀÅÀ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢4ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î3¡½1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Âè£¸Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÁíÆÀÅÀ339ÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢¥µ¡¼¥Ö¸ú²ÌÎ¨¤Ï16.6%¤Ç3°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤Ï55.6%¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë