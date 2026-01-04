TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』、「SI-VIS」の敵《XENOS》キャスト一斉解禁！コメントも到着！第２クールOP＆ED映像解禁！配信も開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ANIPLEX × Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）、10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中！

この度、「SI-VIS」の敵である《XENOS》の豪華声優陣を一斉解禁いたました！アポロン役・鳥海浩輔、メーデイア役・喜多村英梨、サマエル役・笠間淳、アルコーン役・河本邦弘に決定！キャスト解禁を受け、キャスト4名からのコメントも公開された。

さらに、2026年1月4日（日）に第2クールの放送がスタートし、「SI-VIS」が歌う新たなOPテーマ「スーパーノヴァ」とEDテーマ「Singing Over」のノンクレジット映像も公開。合わせて、各種音楽サイトでも配信開始された。

また、第2クールOP&EDテーマ解禁！歌唱は劇中ユニット「SI-VIS」が担当！ノンクレジット映像がYouTubeにて公開。OPテーマは「スーパーノヴァ」、EDテーマは「Singing Over」。どちらも歌唱は劇中ユニット「SI-VIS」が第1クールに引き続き担当する。

＜XENOSメンバー＞

アポロン（CV：鳥海浩輔）

XENOSの最高責任者。

冷徹な性格で、地球人を駆除すべき虫とみなす。

鳥海浩輔コメント

アポロン役の鳥海浩輔です。

私が演じますアポロンは冷静で威厳があり、確固たる信念を持って物事を進めていく大物然としたキャラクターです。

まだ言えないことも多々あったりしますが、作品共々アポロンにも注目していただければと思います。

よろしくお願いいたします。

メーデイア（CV：喜多村英梨）

冷静沈着なXENOSの作戦参謀。

生真面目な性格で地球侵攻をサポートする。

喜多村英梨コメント

『SI-VIS: The Sound of Heroes』に参加させていただきます、メーデイア役の喜多村英梨です。

なかなかクセの強いキャラクター揃いのXENOSチームですが、メーデイアは生真面目で冷静沈着な参謀担当になります。

各キャラクターの想いが複雑に絡み合うストーリーの中で、彼女なりの正義や決意など細かなニュアンスの温度感を大切に演じました。

ぜひご期待ください！

サマエル（CV：笠間淳）

神出鬼没なXENOSの諜報参謀。

享楽的で掴みどころのない性格で場をかき乱す。

笠間淳コメント

この度、『SI-VIS: The Sound of Heroes』にてサマエルを担当させて頂きます。

サマエルの役作りをする上で、彼の持つ軽さ、ひょうきんさ、ともすればノリのいいお兄さんとも見えるようなキャラクター性が、「SI-VIS」という作品の持つ世界観の中でスパイスとして作用できれば、と思う反面、彼の立場を考えた時、それがある種の違和感として作品を彩ってくれれば、と思い演じています。

新たな展開を見せる「SI-VIS」、我ら新キャラクターの存在含め是非お楽しみいただければと思います。

アルコーン（CV：河本邦弘）

敬虔なるXENOSの神官。

星と民のため、祈りを捧げ続けている。

河本邦弘コメント

アルコーンは慈愛の奥に深い憂いと悲しみを持ち、XENOSの民の為に祈り続けている存在ですが、まだまだ謎めいた部分もあります…。

地球とXENOSは、どちらかが滅ぶまで戦い続けるしかないのか？

それともいつかは手を取り合って生きていける日が来るのか…？

物語の展開を最後まで見届けていただけたら嬉しいです！

●楽曲情報

第2クールOPテーマ

「スーパーノヴァ」

作詞：NiiNo

作曲・編曲：ノイ (Keytone)

配信リンク

https://SI-VIS.lnk.to/Supernova

第2クールEDテーマ

「Singing Over」

作詞：NiiNo

作曲：藤田卓也, YUKINOS

編曲：藤田卓也

配信リンク

https://SI-VIS.lnk.to/SingingOver

●リリース情報

「So Far Away / FRIENDS ＆ SMILE」

発売中



【初回生産限定盤（CD＋BD）】

価格：￥2,800（税込）

【通常盤（CD）】

価格：￥2,000（税込）

＜CD＞

第1クールOPテーマ「So Far Away」・EDテーマ「FRIENDS & SMILE」

それぞれの楽曲のアナザーバージョンも収録！

＜Blu-ray＞

01 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットオープニング

02 TVアニメ「SI-VIS: The Sound of Heroes」ノンクレジットエンディング

購入はこちら

https://si-vis.lnk.to/1224SG

●作品情報

TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』



2025年10月5日(日)より毎週日曜朝9時30分より

フジテレビほかにて連続２クール放送

フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡／

北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送／

テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビTKUテレビ熊本／鹿児島テレビ

2025年10月11日より毎週土曜朝5:20~

富山テレビ

2025年10月18日より毎週土曜朝5:30~

新潟総合テレビ

2025年10月19日より毎週日曜24:55~

福井テレビ

配信情報

2025年10月7日（火）正午より各配信プラットフォームにて順次配信予定。

ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Tver／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus

【スタッフ】

監督：吉田大輔

シリーズ構成・脚本：丸戸史明

キャラクター原案：左

キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美

サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博

モンスターデザイン：尾之上知久

総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：牧野孝雄

色彩設計：堀川佳典

撮影監督：三上颯太

CGディレクター：高橋将人

編集：神宮司由美

音響監督：名倉 靖

音楽：睦月周平

アニメーション制作：スタジオヴォルン

主題歌

第1クールオープニング・テーマ：「So Far Away」SI-VIS

第1クールエンディング・テーマ：「FRIENDS ＆ SMILE」SI-VIS

【キャスト】

キョウヤ：古屋亜南

凪：石見舞菜香

セイレーン：佐倉綾音

μ（ミュー）：鬼頭明里

ソウジ：島粼信長

JUNE（ジューン）：斉藤壮馬

YOSUKE：浪川大輔

神里泪：河瀬茉希

三枝聖那：高垣彩陽

アーティスト

キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS

セイレーン starring IZUMI from SI-VIS

μ starring 月乃 from SI-VIS

ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS

JUNE starring ふるーり from SI-VIS

YOSUKE starring Taisho from SI-VIS

＜ストーリー＞

圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。

そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。

表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。

©2025 ハルモニアエンタテインメント

