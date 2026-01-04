中村獅童、出雲大社での家族4ショット公開 キャンピングカー“2500キロの旅”に反響「すごすぎる」「幸せそうな笑顔」
【モデルプレス＝2026/01/04】歌舞伎俳優の中村獅童が1月3日、自身のInstagramを更新。キャンピングカーで訪れたという出雲大社での家族写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】53歳歌舞伎俳優「そっくり」息子2人＆妻との初詣家族ショット
獅童は「2026年 明けましておめでとうございます」「年末年始、キャンピングカーの旅に出ていました。今回は出雲大社の初詣を目指す2500キロの旅、先程無事に完走できました」とつづり、家族でのキャンピングカー旅行で無事に目的地に到着したことを報告。出雲大社の神楽殿大注連縄前で撮影した家族写真を公開した。同投稿では、ほかにも富士山やキャンピングカー内部での子供たちの様子といった、旅の道中と思われる写真が多数披露されている。
この投稿に、ファンからは「運転していったのすごすぎ」「みんな幸せそうな笑顔」「感動もひとしおですね」「いい1年になりそう」「息子さんたちそっくり」といったコメントが寄せられている。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
◆中村獅童、新年の家族ショット披露
◆中村獅童の投稿に反響
