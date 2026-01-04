元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつとともに、今年の干支にちなんだ「馬」をイメージしたコーデを披露した。

「Happy New Year」

小嶋さんは、「Happy New Year」とコメントを添えて、ブラウンのタイトなワンピース姿を投稿。「午年だ！！」「今年も一緒に駆け抜けましょうね」「皆様にとって素敵な1年になりますように」と投げかけた。

また、コーデについて「ずっと続けてきた干支シリーズ、今年で1周しました！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ワンショルダーデザインのブラウンのタイトワンピースを着用。馬の耳、しっぽなども見え、背景はメリーゴーランド（回転木馬）と、凝ったものとなっている。

この投稿には、「2026年も沢山の可愛さをお届けください！」「可愛いーーーー」「最強ウマ娘すぎます！！」「今年も安定のクオリティ」「毎年お美しいです」「かわいすぎる〜」「可愛いーー過ぎるし素敵過ぎる」「新年から可愛いです〜」といったコメントが寄せられていた。