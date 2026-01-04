機能性を最重視？ 知っておきたい訪問看護師の身だしなみと持ち物とは【訪問看護のアイデア帖】

【訪問看護の働き方】身だしなみと持ち物

療養者や介護者へのマナーとして気を付けたい身だしなみや、訪問時に持っていくと便利なものについて紹介します。

身だしなみ

清潔感は基本中の基本です。プライベートな空間にお邪魔することを意識し、相手に不快感を与えないような配慮が必要です。身につけるものや身だしなみを整えましょう。

髪の毛と服装 長い髪の毛はまとめて清潔を意識しましょう。服装は機能的で清潔なユニフォームを着用しましょう。複数件訪問する場合に、途中で汚れてしまった場合は着替えましょう。 きれいな爪 爪は短く切りそろえ、安全にケアを行える手元を整えましょう。華美なネイルアートはNGです。

香水などの香りが強いもの 香りの強い香水や柔軟剤は使用を控えましょう。香りは好みがわかれるため、自分は好きな香りでも人によっては不快に感じることがあります。 アクセサリー 派手なアクセサリーは避けましょう。結婚指輪はOKというところもありますが、ステーションのルールに従いましょう。

暑い日や寒い日の対策

高温傾向が続く昨今、訪問看護師にとっては厳しい移動環境となることがあります。体調を崩さないよう、しっかりと対策をしましょう。

暑い日の対策

【服装】

吸湿速乾性のある素材のユニフォームを選び、通気性のよいインナーを着用しましょう。屋外での移動が多い場合は、 UV カット機能のある羽織りものや帽子も有効です

【水分補給】

水筒やペットボトルでこまめに水分・塩分を補給しましょう。経口補水液なども活用するといいでしょう

【冷却グッズ】

首に巻く冷却タオル、携帯扇風機、冷却スプレーなどを活用し、体温の上昇を防ぎましょう。車移動の場合は、エアコンを適切に利用し、車内温度を快適に保ちます

【休憩】

無理せず、日陰や涼しい場所でこまめに休憩を取りましょう

【車内放置に注意】

車内に医療物品や個人物品を放置すると、 高温で変質する恐れがあります。特に夏場は注意が必要です

寒い日の対策

【服装】

防寒性の高いアウターやインナーを重ね着し、手袋、マフラー、ニット帽などで露出部分を保護しましょう。カイロなども活用できます

【防寒グッズ】

温かい飲み物を入れた水筒を携帯し、体を内側から温めましょう

【路面状況の確認】

雪や凍結がある場合は、スタッドレスタイヤの装着やチェーンの準備、滑りにくい靴の着用など、安全対策を徹底しましょう。無理な運転は避け、公共交通機関の利用も視野に入れます

【体調管理】

寒さで体調を崩しやすい時期です。十分な睡眠と栄養を取り、免疫力を高めておきましょう

持ち物

訪問看護師のカバンは、いわば「移動するナースステーション」。療養者の状態に即座に対応できるよう、必要な物品を常に携帯しています。ステーションや個人の裁量によって多少異なりますが、一般的に以下のものが入っています。これらの物品は、訪問看護師の安全と、療養者への質の高いケアを支える大切な道具です。常に整理整頓し、使用期限や在庫を確認しておくことがプロとしての基本です。

医療物品

【バイタルサイン測定セット】

聴診器、血圧計、体温計、パルスオキシメーター

【清潔ケア用品】

手指消毒液（アルコール）、使い捨て手袋（複数サイズ）、ゴミ袋、エプロン、マスク、フェイスガード

【創傷ケア用品】

ガーゼ、テープ（紙、フィルム）、絆創膏、ハサミ、オムツ

【排泄ケア用品】

導尿カテーテル、採尿バッグ、ストーマ用品（必要な場合）

【その他】

注射器、針、アルコール綿、駆血帯、血糖測定器（必要な場合）、ペンライト

記録・情報共有用品

【タブレット端末・スマートフォン】

電子カルテ入力、情報共有、地図アプリ、連絡用

【筆記用具】

ボールペン（複数色）、メモ帳、付箋

【記録用紙】

緊急時用の手書き記録用紙、指示書控えなど

【療養者情報】

ケアプラン、サービス担当者会議の要点、緊急時連絡先、既往歴・内服薬リストなど（個人情報保護に配慮し、厳重に管理）

その他

【身分証明書】

訪問看護師であることを証明するもの

【印鑑】

訪問記録への押印など

【携帯食・飲料】

移動中や休憩時に手軽に摂れるもの

【常備薬】

頭痛薬、胃薬など、自身の体調管理用

【小銭】

自動販売機や緊急時の交通費など

【充電器・モバイルバッテリー】

タブレットやスマートフォンの充電用

雨具 : 折りたたみ傘やレインコート

バッグ

さまざまな物品を持ち歩くため、ポケットや仕切りが多いものがおすすめです。移動手段にもよりますが、筆者のおすすめはリュックサックです。そのほか、マザーズバッグなど、機能性の高いバッグは訪問看護師に人気があります。

あると便利な道具

【チャック付き保存袋】

物品を小分けにするのにあるととても便利です。汚れたら廃棄しやすく、使い捨て

カバンの中の物品整理のほか、汚染対策にもなります。

【筒形テープ収納ケース】

カバンの中でテープがぐしゃぐしゃにならないように、巻いて持ち運ぶのに便利です。

【スリッパ】

訪問先の床が清潔とは限らないので、マイスリッパを持っておくと安心です。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂