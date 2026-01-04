機能性を最重視？ 知っておきたい訪問看護師の身だしなみと持ち物とは【訪問看護のアイデア帖】
【訪問看護の働き方】身だしなみと持ち物
療養者や介護者へのマナーとして気を付けたい身だしなみや、訪問時に持っていくと便利なものについて紹介します。
身だしなみ
清潔感は基本中の基本です。プライベートな空間にお邪魔することを意識し、相手に不快感を与えないような配慮が必要です。身につけるものや身だしなみを整えましょう。
髪の毛と服装
長い髪の毛はまとめて清潔を意識しましょう。服装は機能的で清潔なユニフォームを着用しましょう。複数件訪問する場合に、途中で汚れてしまった場合は着替えましょう。
きれいな爪
爪は短く切りそろえ、安全にケアを行える手元を整えましょう。華美なネイルアートはNGです。
香水などの香りが強いもの
香りの強い香水や柔軟剤は使用を控えましょう。香りは好みがわかれるため、自分は好きな香りでも人によっては不快に感じることがあります。
アクセサリー
派手なアクセサリーは避けましょう。結婚指輪はOKというところもありますが、ステーションのルールに従いましょう。
暑い日や寒い日の対策
高温傾向が続く昨今、訪問看護師にとっては厳しい移動環境となることがあります。体調を崩さないよう、しっかりと対策をしましょう。
暑い日の対策
【服装】
吸湿速乾性のある素材のユニフォームを選び、通気性のよいインナーを着用しましょう。屋外での移動が多い場合は、 UV カット機能のある羽織りものや帽子も有効です
【水分補給】
水筒やペットボトルでこまめに水分・塩分を補給しましょう。経口補水液なども活用するといいでしょう
【冷却グッズ】
首に巻く冷却タオル、携帯扇風機、冷却スプレーなどを活用し、体温の上昇を防ぎましょう。車移動の場合は、エアコンを適切に利用し、車内温度を快適に保ちます
【休憩】
無理せず、日陰や涼しい場所でこまめに休憩を取りましょう
【車内放置に注意】
車内に医療物品や個人物品を放置すると、 高温で変質する恐れがあります。特に夏場は注意が必要です
寒い日の対策
【服装】
防寒性の高いアウターやインナーを重ね着し、手袋、マフラー、ニット帽などで露出部分を保護しましょう。カイロなども活用できます
【防寒グッズ】
温かい飲み物を入れた水筒を携帯し、体を内側から温めましょう
【路面状況の確認】
雪や凍結がある場合は、スタッドレスタイヤの装着やチェーンの準備、滑りにくい靴の着用など、安全対策を徹底しましょう。無理な運転は避け、公共交通機関の利用も視野に入れます
【体調管理】
寒さで体調を崩しやすい時期です。十分な睡眠と栄養を取り、免疫力を高めておきましょう
持ち物
訪問看護師のカバンは、いわば「移動するナースステーション」。療養者の状態に即座に対応できるよう、必要な物品を常に携帯しています。ステーションや個人の裁量によって多少異なりますが、一般的に以下のものが入っています。これらの物品は、訪問看護師の安全と、療養者への質の高いケアを支える大切な道具です。常に整理整頓し、使用期限や在庫を確認しておくことがプロとしての基本です。
医療物品【バイタルサイン測定セット】
聴診器、血圧計、体温計、パルスオキシメーター【清潔ケア用品】
手指消毒液（アルコール）、使い捨て手袋（複数サイズ）、ゴミ袋、エプロン、マスク、フェイスガード【創傷ケア用品】
ガーゼ、テープ（紙、フィルム）、絆創膏、ハサミ、オムツ【排泄ケア用品】
導尿カテーテル、採尿バッグ、ストーマ用品（必要な場合）【その他】
注射器、針、アルコール綿、駆血帯、血糖測定器（必要な場合）、ペンライト
記録・情報共有用品【タブレット端末・スマートフォン】
電子カルテ入力、情報共有、地図アプリ、連絡用【筆記用具】
ボールペン（複数色）、メモ帳、付箋【記録用紙】
緊急時用の手書き記録用紙、指示書控えなど【療養者情報】
ケアプラン、サービス担当者会議の要点、緊急時連絡先、既往歴・内服薬リストなど（個人情報保護に配慮し、厳重に管理）
その他【身分証明書】
訪問看護師であることを証明するもの【印鑑】
訪問記録への押印など【携帯食・飲料】
移動中や休憩時に手軽に摂れるもの【常備薬】
頭痛薬、胃薬など、自身の体調管理用【小銭】
自動販売機や緊急時の交通費など【充電器・モバイルバッテリー】
タブレットやスマートフォンの充電用
雨具 : 折りたたみ傘やレインコート
バッグ
さまざまな物品を持ち歩くため、ポケットや仕切りが多いものがおすすめです。移動手段にもよりますが、筆者のおすすめはリュックサックです。そのほか、マザーズバッグなど、機能性の高いバッグは訪問看護師に人気があります。
あると便利な道具【チャック付き保存袋】
物品を小分けにするのにあるととても便利です。汚れたら廃棄しやすく、使い捨て
カバンの中の物品整理のほか、汚染対策にもなります。
カバンの中でテープがぐしゃぐしゃにならないように、巻いて持ち運ぶのに便利です。【スリッパ】
訪問先の床が清潔とは限らないので、マイスリッパを持っておくと安心です。
【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂