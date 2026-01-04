第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合すべて新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が激闘から一夜明けた４日、今大会を振り返り、早くも来季の第１０３回大会に向けたミーティングを行った。

原晋監督（５８）が今大会を総括し、出場１０選手がレースの感想などを明かした。

５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした黒田朝日（４年）は、レース直後や優勝報告会では「僕がシン山の神です！」と笑顔で話していたが、この日のチームミーティングでは仲間への感謝を一番に伝えた。

「付き添い、給水係、山の中でタイム計測をしてくれた仲間、多くの人の支えがあって出せたタイムです。ありがとうございました」と頭を下げて話した。

箱根駅伝では多くの人が選手をサポートする。特に５区、６区の計測係の任務は負担が大きい。任せられたポイントまで歩き、寒さの中、選手の到着を待つ。前方の選手との差を計って伝える一瞬の仕事のために長い時間をかける。箱根山中で、黒田朝日が歴史に残る激走を見せた裏には、同じく箱根山中で戦ったチームメートがいた。

全ての力を出し切り、歴史的な勝利を挙げた後、３日夜は東京・町田市の選手寮で祝宴を挙げた。青学大駅伝チームの選手寮で飲酒できるのは１年に１度。勝っても負けても箱根駅伝復路が終わった１月３日の夜だけ。原監督、妻で寮母の美穂さん（５８）をはじめコーチ陣と２０歳以上の選手はアルコール類を、２０歳未満の選手はスポーツドリンクを飲みながら、箱根駅伝と、箱根駅伝に向けて取り組んだ１年間を夜更けまで語り合った。

原監督は「私は１２時に引き揚げて寝ました。一番、遅い選手、マネジャーは朝の５時まで飲んでいたらしいですよ」と笑いながら話した。黒田朝日は「僕はお酒を全く飲みませんでしたね。アルコールは弱いので、飲んじゃうと寝てしまい、みんなと話ができなくなるので」と大事な仲間との語らいを最優先させたことを明かした。

この日は午前にＴＢＳ系の情報番組「サンデー・ジャポン」に、原監督、黒田朝日、８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、歓喜の優勝のゴールテープを切った折田壮太（２年）が生出演。午後から優勝メンバー１０人と徳澄遼仁主務（４年）が日本テレビの番組収録に参加した。

楽しく、忙しい時間を過ごしたが、３日午後１時１９分２６秒に、折田が優勝のゴールをテープを切ってから約２８時間後の４日午後５時１５分からミーティングでは空気が一変した。

ちょうど１年前。第１０１回大会で太田蒼生、若林宏樹、野村昭夢らを擁して連覇を果たした後のチームミーティング。第１０２回大会に向けて、原監督は「このままでは勝つ可能性は０％」と話した。その厳しい状況から往復路と総合のトリプル大会新記録で圧勝した。次回の１０３回大会に向けても、原監督は厳しい現実を伝えた上で、区切りの１０度目の優勝に向けてチームを鼓舞した。

「箱根駅伝のレベルは非常に上がっている。気象条件は異なるが、今回、２０位の立大の記録（１１時間５分５８秒）もちょっと前なら優勝を争えるタイムです。きょうの常識は明日の非常識です。我々もリミッターを切らなければならない」と指揮官は選手、マネジャーに訴えた。

勝って兜（かぶと）の緒を締める。２０２７年１月２、３日の第１０３回大会に向けた戦いは、すでに始まっている。