¡Ú¤«¤é¤Ä¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¡½éÆüÏ¢¾¡¤ÈºÇ¹â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ë¤â¿µ½Å¤Ê»ÑÀªÊø¤µ¤º
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖNew¡¡Year¡¡Cup¡×¤¬¡¢4Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½éÀï¤Î3R¤¬3¥³¡¼¥¹·þ¤êº¹¤·¡¢¸åÈ¾8R¤Ï5¹æÄú¤«¤é3¥³¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¡£À¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê29¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬½éÆü¡¢Í£°ì¤ÎÏ¢¾¡È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¿Í¤È¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£ÉðÆ£¡Ê°½»Ò¡Ë¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¸³«¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¼ÂÀïÂ¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÂ¼«ÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤À¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥ê¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï¥É¥ê¡¼¥à2nd¤Ë1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡ÊÁ°È¾¤Ï2R2¹æÄú¡Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£