■これまでのあらすじ

妻との家事育児家計折半の生活がうんざりな聡は、部下のユキと親密になってしまう。最初は家庭に搾取されている自分にとってガス抜きだと軽く思っていたのに、ユキの心が離れているように感じると焦ってきて…。仕事と偽って家事育児当番を妻に変更してもらい、ユキとの時間を増やそうと考える聡。一方妻は自分の負担が増えること、まだ小学生の娘がひとりでご飯を食べることに懸念を示すが、夫の提案を受け入れるのだった。



■彼女から若手社員の話が…

■会社に馴染んできた彼女■急に現れた不安妻を説得して、彼女のユキとの時間を確保した聡。なのに、若手社員の吉田のことを聞かれて…。入社当初は周りの社員とうまくやれずオドオドしていたユキなのに、お局社員から若手男性社員をすすめられるほど人間関係に慣れてきていたなんて…。嬉しくもあるけれど、何か引っかかって…!?それは突然、聡の中に生まれた不安。聡は即座に「俺らの話、誰にも言ってないよな？」とたずねるのですが…!?(ネギマヨ)