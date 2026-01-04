ボートレース戸田の「第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦」は予選2日間を終えた。2日目、上々の動きを示していた一人が石塚久也（44＝埼玉）だ。

2日目は3R3号艇、7R1号艇の2走だった石塚。前半3Rは3コースカド受けからのレースになった。4コースカドの畑田汰一が捲ったが、フライングに散った。1周1マークで上を行かれた石塚は、冷静に外変わり全速。1周2マーク、2周1マークはインで残して先頭に繰り上がった岡部哲の懐を突いた。そして、2周バックで岡部を捕まえた。後半7Rはインから先マイ。1周1マークは3コースの平石和男に捲り差されそうになったが、バックで振り切って連勝を飾った。

「足は立ち上がりの部分がいい。差されたと思ったけど、伸びました。2日目前半の後にペラを調整して上積みできた。中堅上位はあります」と相棒26号機は良化の一途をたどっている。

昨年、当地は2月G1関東地区選を含めて6回参戦。10月の前回戦を含めて2度の優勝戦進出と奮闘した石塚。3日目は8R2号艇で登場。的確なコーナーワークを駆使して3連勝を狙う。