『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第2期の放送日発表
テレビアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第2期が、2026年4月3日22時30分よりTOKYO MXなどで放送されることが決定した。あわせてキービジュアルが解禁された。
【画像】まさかの実写化！？主演も発表 公開された『お隣の天使様』ビジュアル
同作は、進学して一人暮らしを始めた高校一年生の藤宮周が主人公で、彼の住むマンションの隣には、学校で一番の美少女・椎名真昼が住んでいた。特に関わり合いのなかった二人だが、雨の中ずぶ濡れになった彼女に傘を貸したことから、不思議な交流が始まった。
自堕落な一人暮らしを送る周を見かねて、食事をつくり、部屋を掃除し、なにかと世話を焼く真昼。隣同士で暮らす二人は、ゆっくり、少しずつ、お互いの心を通わせていくストーリー。テレビアニメが2023年1月〜3月にかけて放送された。
■キャスト
藤宮周：坂泰斗
椎名真昼：石見舞菜香
赤澤樹：八代拓
白河千歳：白石晴香
■放送情報
TOKYO MX：4月3日(金)22時30分〜
BS日テレ：4月4日(土)24時00分〜
