京都ハンナリーズ、タプスコットが契約満了で退団「皆さんの顔に笑顔を残せたら。本当にありがとう！」

京都ハンナリーズは1月4日、チェハーレス・タプスコットが契約満了で退団することを発表した。

現在35歳のタプスコットは、195センチ106キロの体格を誇るパワーフォワード。日本ではバンビシャス奈良、大分・愛媛ヒートデビルズ（現愛媛オレンジバイキングス）、香川ファイブアローズ、熊本ヴォルターズ、茨城ロボッツでプレーした。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕後の10月16日に京都へ加入。B1第18節までの25試合に出場し、1試合平均5.3得点3.2リバウンド2.8アシストを記録していた。

同選手はクラブを通じて「ここにいる間、ずっと私を支えてくれてありがとう！私は一緒に過ごした時間を大切にし、ここで過ごした楽しかった時間をいつまでも忘れない。皆さんの顔に笑顔を残せたらと思います。本当にありがとう！」とコメントした。

なお、京都は前半戦の30試合を終え、7勝23敗で西地区13位と低迷。外国籍選手ではチャールズ・ジャクソンが右大腿部筋間血腫のため12月23日からBリーグのインジュアリーリストに公示されており、1月22日まで再登録できない。