¡ÖCODE VEIN¡×¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¿·ºî¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØCairn¡Ù¡Ä¡Ä2026Ç¯1·î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡Ëè·î¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´üÂÔ¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£2026Ç¯1·î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤¬Á÷¤ë¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØCODE VEIN II¡Ù¤«¤é¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Î»þÅÀ¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØCairn¡Ù¤Þ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤4¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£¡ØCairn¡Ù
¡¡¡ØCairn¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ê¥¢¥ë»Ö¸þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥×¥í¥¯¥é¥¤¥Þー¤Î¡Ö¥¢ー¥ô¥¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÎàÌ¤Æ§¤ÎµðÂç¤Ê»³¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥«¥ß¡×¤ÎÅÐÄº¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ï¼êÂ¤ò½çÈÖ¤ËÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é´äÈ©¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤òÂ¾ì¤È¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤Î¥ëー¥È¤ò¿Ê¤à¤«¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£PlayStation¤Î²øºî¡ØÌ¤Æ§Êö¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ù¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅÐÚµ¤¬¶Ë¤á¤Æ¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÎÏ¤ÎÇÛÊ¬¤ò¸í¤ì¤Ð³êÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁõÈ÷¤äÊª»ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥È¥ó¤ä¥Á¥çー¥¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥Æー¥×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÐ»³Æ»¶ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿©ÎÈ¤ä¿å¡¢ÌôÉÊ¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ðー¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤ÆµÙÂ©¤äÊª»ñ½¸¤á¤ò¹Ô¤¦Í×ÁÇ¤âÂ¸ºß¤·¡¢Äº¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤¬ËÜºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥È¥¥ー¥ó¥·¥§ー¥Àー¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡¡2026Ç¯1·î29Æü¤ËPS5¡¦PC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ»³¥²ー¥à¤â¤À¤¤¤ÖÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤¬¿·¤·¤¤¥á¥ë¥¯¥Þー¥ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ØCODE VEIN II¡Ù
¡¡¡ØCODE VEIN II¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØCODE VEIN¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¤«¤é7Ç¯¤ò·Ð¤Æ¥·¥êー¥º¤¬ºÆ¤ÓÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÈµÛ·ìµ´¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¡£Ææ¤Î°ÛÊÑ¡Ö³éË¾¤Î·î¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÛ·ìµ´¤Ï¼«²æ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤²½¤±Êª¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤ÏÌÇ¤Ó¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏµÛ·ìµ´¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊø²õ¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¤È¤È¤â¤Ë²áµî¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¥êー¥ºÆÃÍ¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¤ÊÀïÆ®¤Ï·òºß¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉð´ï¤ä¥¹¥¥ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀï½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥ë¥É¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍ×ÁÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨¤«¤é·ì¤òÃ¥¤¦¡ÖµÛ·ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡¢¥Ð¥Ç¥£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¶¨ÎÏ¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡¡Á°ºîÆ±ÍÍ¡¢¥¢¥Ë¥áÄ´¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£2026Ç¯1·î29Æü¤ËPC¡ÊSteam¡Ë¡¿PS5¡¿Xbox Series X/S¸þ¤±¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¢£¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡§¥¨¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ù
¡¡¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡§¥¨¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎHypergryph¤¬³«È¯¤¹¤ë¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢3D¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Unity¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿åºÎï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¿¥ïー¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥²ー¥àÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÏÇÀ±¥¿¥íⅡ¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥É¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´íµ¡¤ä¼«Á³ºÒ³²¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¤³¤ÎÏÇÀ±¤ÇµòÅÀ¤òÃÛ¤¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡¡ÀïÆ®¤Ç¤Ï4¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆ±»þ¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅ¨¤ò·âÇË¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ðÃÏ¤Ç¤Ï»ñ¸»¤òÀ¸»º¤·¡¢ÁõÈ÷¤ä»ÜÀß¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê±¿±Ä¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥êー¥º¸ÇÍ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ë¥¦¥à¡×¤ä¡Ö¥¢ー¥Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î22Æü¤ËPC¡ÊEpic Games Store¡Ë¡¿PS5¡¿¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¡¡Nintendo Switch 2
¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー7¥ê¥á¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII¡Ù¤ò¸½Âåµ»½Ñ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Î½øÈ×¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¬¥ëÊÔ¡×¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ï½¾Íè¤Î¥¿ー¥óÀ©¥Ð¥È¥ë¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤ÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¢¥¨¥¢¥ê¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÀï¤¦»Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤äÄÉ²Ã¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤âË×Æþ¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î22Æü¡¢Nintendo Switch 2¸þ¤±¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¥æ¥Õ¥£¤Î¿·µ¬¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥á¥¤¥¯ ¥¤¥ó¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ù¤¬Àµ¼°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーVII ¥ê¥Ðー¥¹¡Ù¤âÆ±Æü¤ËSwitch 2¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤¿Êª¸ì¤ÎÂèÆóÉô¤È¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¹¤¤¥Þ¥Ã¥×¤òÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®ÅÙ¤òÁý¤·¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´°·ëºî¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»°ºîÌÜ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á³ÆÌ³ÅÔ¿´¡Ë