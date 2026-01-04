『時代超越！タイムレスランキング』（テレビ朝日系）の公式SNSが更新され、timeleszの篠塚大輝のビジュアルに注目が集まっている。

番組は、MCを務めるtimeleszが“八勇士”として、10代から80代までの「好き」を調査。1月5日の放送では、『時代超越！タイムレスランキング～全世代に愛される No.1戦国武将は？～』を3時間スペシャルで届け、「戦国武将ベスト20」をテーマに、調査しないと見えてこない戦国武将人気のリアルを深掘りしていく。

■篠塚大輝の凛としたソロショットに視線集中

公開されたのは、戦国武将を思わせる衣装に身を包んだtimeleszメンバーの集合ショットとソロショット。なかでも、40代担当として登場する篠塚大輝のソロショットに注目が集まっている。

金髪に、メンバーカラーの白を基調とした装いで腕を組み、正面をまっすぐ見据える姿は凛々しく、落ち着いた佇まいが印象的だ。シンプルな立ち姿ながら、まるで時代劇の登場人物のような存在感を放っている。

SNSでは「ビジュが神すぎる」「この世のものとは思えない美しさ」「アクスタ欲しい」「予想以上のかっこよさで倒れそう」「スタイル良すぎる」「激メロすぎて狂わされてる」「他担だけどとりあえず保存した」「二次元級ビジュアル」といった声が相次いでいる。

■戦国武将を思わせる衣装に身を包んだtimeleszメンバーのソロ＆共演者との集合ショット

timelesz

