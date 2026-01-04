今週の決算発表予定 セブン＆アイ、イオン、ファストリなど (1月5日～9日)
■1月5日～9日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 1月 5日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<2789> カルラ [東Ｓ]
<3186> ネクステージ [東Ｐ]
● 1月 6日―――――――――――― 7銘柄 発表予定
<4530> 久光薬 [東Ｐ]
<6496> 中北製 [東Ｓ]
<7611> ハイデ日高 [東Ｐ]
<7679> 薬王堂ＨＤ [東Ｐ]
<8233> 高島屋 [東Ｐ] ★
<9253> スローガン [東Ｇ]
<9842> アークランズ [東Ｐ]
● 1月 7日―――――――――――― 11銘柄 発表予定
<1376> カネコ種 [東Ｓ]
<1997> 暁飯島工業 [東Ｓ]
<2659> サンエー [東Ｐ]
<2670> ＡＢＣマート [東Ｐ] ★
<2792> ハニーズＨＤ [東Ｐ]
<3222> ＵＳＭＨ [東Ｓ]
<3612> ワールド [東Ｐ]
<7445> ライトオン [東Ｓ]
<9793> ダイセキ [東Ｐ]
<9846> 天満屋ス [東Ｓ]
<9861> 吉野家ＨＤ [東Ｐ] ★
● 1月 8日―――――――――――― 31銘柄 発表予定
<2459> アウン [東Ｓ]
<2698> キャンドゥ [東Ｓ]
<2918> わらべ日洋 [東Ｐ]
<3382> セブン＆アイ [東Ｐ] ★
<3391> ツルハＨＤ [東Ｐ]
<4187> 大有機 [東Ｐ]
<4763> Ｃ＆Ｒ [東Ｐ]
<5932> 三協立山 [東Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東Ｐ]
<6469> 放電精密 [東Ｓ]
<7512> イオン北海道 [東Ｓ]
<7649> スギＨＤ [東Ｐ]
<8016> オンワード [東Ｐ]
<8237> 松屋 [東Ｐ]
<8267> イオン [東Ｐ] ★
<8278> フジ [東Ｐ]
<8570> イオンＦＳ [東Ｐ]
<9369> キユソ流通 [東Ｓ]
<9948> アークス [東Ｐ]
<9983> ファストリ [東Ｐ] ★
など
● 1月 9日―――――――――――― 71銘柄 発表予定
<2157> コシダカＨＤ [東Ｐ]
<3046> ＪＩＮＳＨＤ [東Ｐ]
<4343> イオンファン [東Ｐ]
<4714> リソー教育Ｇ [東Ｐ]
<6289> 技研製 [東Ｐ]
<6323> ローツェ [東Ｐ]
<6489> 前沢工業 [東Ｓ]
<6506> 安川電 [東Ｐ] ★
<6668> ＡＤプラズマ [東Ｓ]
<6814> 古野電 [東Ｐ]
<7513> コジマ [東Ｐ]
<7516> コーナン [東Ｐ]
<7603> ジーイエット [東Ｓ]
<7725> インターアク [東Ｐ]
<8008> ４℃ホールデ [東Ｐ]
<8125> ワキタ [東Ｐ]
<8200> リンガハット [東Ｐ]
<9216> ビーウィズ [東Ｐ]
<9716> 乃村工芸社 [東Ｐ]
<9974> ベルク [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
