¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹æµã¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¼ç±é¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤Î¼ÂÉãÌ¾Í¥¤¬Áá¤¯¤â´¿´î¢ª£ØÏ¢Åê¤ÇÈÖÀë¡¡Áê´Ø¿Þ¤äÂ©»Ò¤È½¨µÈÌò¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¡¡ÖÂÀ²ì¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¡Ä´¶ÎÞ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬£´Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸øË¿Ã½¨Ä¹¡Ê¡á¾®°ìÏº¡Ë¤òÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÃçÌî¤Î¼ÂÉã¤ÇÇÐÍ¥ÃæÌî±ÑÍº¤ÏÂç²Ï´ØÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ò£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÏ¢Åê¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¿Æ¤Ð¤«¡×Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü£²£°»þÊüÁ÷¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞË¿Ã·»Äï¡¡»ä¤ÎÌ´¤¬¡Ä¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Âè£±ÏÃ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò£Î£È£Ë¸ø¼°¤«¤é¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿½¨Ä¹¤Î·»Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Î²èÁü¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÃÓ¾¾¤µ¤ó¡¡ÂÀ²ì¤ÏÀÎ¤«¤éÃÓ¾¾¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤âÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Î£±£µºÐ¤Î»Ö´êÊ¼¤Ç¤Î£²¿Í¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ì¤«¤é£±£¶Ç¯¡¡£²¿Í¤òÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç´Ñ¤ì¤ë¹¬¤»¤òº£ÆüÌ£¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÂç¹¥¤¤Ê·»µ®¤È´èÄ¥¤ìÂÀ²ì¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÂÀ²ì¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é²èÌÌ±Û¤·¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¹æµã¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±ÑÍº¥Ñ¥Ñ¡Ä´¶ÎÞ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¼«Ëý¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±ÑÍº¥Ñ¥Ñ¤ÎÂÀ²ì°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬Âç²Ï¤Î¼çÌò¤Ê¤ó¤Æ¡¥¡¥¡¥¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¿Æ¹§¹Ô¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÀ²ì¤µ¤ó¤¬Âç²Ï¼ç±é¡Ä¤ªÉãÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£