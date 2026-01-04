¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇNEVER²¦ºÂÃ¥¼è¡ª´Ý´¢¤êÅÐ¾ì¡õµÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤ÇEVIL¼º¿ÀÁò
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¤ò¹Ê¤áÍî¤È¤·¡¢¾×·â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤Î¿·ÆüËÜÆþÃÄÈ¯É½¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¦¥ë¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢°äº¨¤¬Êç¤ê¼«¤éÂÐÀï¤ò»Ö´ê¤·¤¿±åÅ¨£Å£Ö£É£Ì¤À¡£¶Ë°·³¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤ÏÉé¤±¤ì¤Ð´Ý´¢¤ê¤È½ÀÆ»Ãå¶Ø»ß¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¤È´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤ÆÆþ¾ì¡£ÆüËÜ½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î±É¸÷¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ÀÆ»°á¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ë¡¼¥Ñ¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»Á´ÆüËÜÃË»Ò´ÆÆÄ¤Ç£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÎëÌÚ·Ë¼£»á¤¬ÏÂÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢Ìó£´Ëü£¶£¹£±£³¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤À¤¬¡¢¥´¥ó¥°Á°¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ±þÀï¡£¤³¤ó¿È¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢Â³¤±¤Æ¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¾ì³°¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ë½¸ÃÄË½¹Ô¤Ë¤¢¤¤¡¢£Å£Ö£É£Ì¤«¤é¥¤¥¹¹¶·â¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£Å£Ö£É£Ì¤¬¡¢¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤Ð¤«¤ê¤Ë°ÕÌ£¿¼¤ÊÈô¹Ôµ¡¥Ý¡¼¥¹¤ÇÄ©È¯¡£¼¹¤è¤¦¤Ê¥«¥Ð¡¼¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¿åÊ¿¥Á¥ç¥Ã¥×¤«¤é°ìËÜÇØÉé¤¤¤ÇµÕ½±¡£¤µ¤é¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤¬¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¹¶·â¤Ë¤¢¤¤¥À¥¦¥ó¡££Ó£Ã£Ï£Ð£É£Ï£Î¡¡£Ä£Å£Á£Ô£È£Ì£Ï£Ã£Ë¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤ë¤â¡¢·è»à¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥í¡¼¥×¤ËÆ¨¤ì¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢£×£×£Å¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥ª¡¼¥È¥ó¤Ð¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥«¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¥¹¥é¥à¤ò´º¹Ô¡£¡Ö¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤È¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤ÎÉ¬»¦µ»¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤¬ºÆ¤ÓÍðÆþ¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¤â¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤Î¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ëÁò¤Ë¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤¹¡££Å£Ö£É£Ì¤òÇØÉé¤¤¤ÇÊÖ¤·¤Æ¡¢µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤À¡£Î¾µÓ¤Ç¤°¤¤¤°¤¤¼ó¤ò¹Ê¤á¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼º¿À¤·¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½ÀÆ»³¦¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£¹£·Ç¯£´·î¤Î¿·ÆüËÜ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÅö»þ¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦¶¶ËÜ¿¿Ìé¤òÍç¹Ê¤á¤ÇÇË¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¾®ÀîÄ¾Ìé°ÊÍè¤Î¾×·â¡£¾®Àî¤Ï¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï½é¿Ø¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¤¹¤ëÂç²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¥Ù¥ë¥È¤Ï¡ËÎ¨Ä¾¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£º£¸åÀï¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£Âç´Ñ½°¤Î¥¦¥ë¥Õ¥³¡¼¥ë¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Ãª¶¶°úÂà¤ÎÆü¤Ë¿·»þÂå¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£