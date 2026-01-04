Image: meanswhile

冬の野外イベントって、長時間だと着込んでいてもやはり寒いものは寒いですよね。ということで、寒がりな筆者にはコレ！

ヒートシステム採用でたった数秒でポカポカ

日本のファッションブランドmeanswhile（ミーンズワイル）の「NeoHeat Insulation JKT（ネオヒート インサレーションジャケット）」（税込77,000円）は、背中部分に電熱線を配したNeoHeat（ネオヒート）と呼ばれるヒートシステムが組み込まれています。スイッチを入れればたった数秒で驚くべき暖かさを実現するスゴいヤツなんです。

ネオヒートは、一般的なポリエチレン袋と同様のわずか0.05mmの薄さのナノフレキシブル加熱フィルムを装備し、モバイルバッテリーのエネルギーで瞬間的に暖かさを身につけることができるヒートシステム。

たった10秒程度で約9℃温度が上昇し、温かさが最大4時間も継続。しかも弱中強の3段階の調節可能という、冬のアウトドアシーンにおける脅威のポカポカシステムなんです。

アウターで着る、インナーで着る

素材は、リサイクルナイロン20dという極細番手を使用した超軽量マイクロリップストップを使用。裏面のコーテイングにあわせて撥水加工もあるから、多少の雨や雪ならまったく問題ありません。

斜めに配したジップは顎に干渉しないデザインになっていて、脇下から裾にかけてはストレッチ素材を採用。だから着心地がかなりグッドなんです。

裾のドローコードでのシルエット調整によりさまざまなシーンでの着用が可能になっていて、別売りの「Neutral Shell JKT（ニュートラル シェル ジャケット）」（税込93,500円）のライナーとしても着用可能。アウターで着るもヨシ、インナーとして着るもヨシのまさに二刀流ジャケットです。

ちなみに、ネオヒートは専用バッテリーではなく、一般的なモバイルバッテリーで起動するから、すでに手持ちのバッテリーでも大丈夫。冬のアウトドアイベントにおけるマストアイテムになるかと。

Source: meanswhile