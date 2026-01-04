芸人・ユーチューバーの江頭２：５０（６０）が、嵐の二宮和也（４２）に宣戦布告だ。激動の２０２５年を終え、２０２６年に狙いを定めたのは、オリコン「好きなＹｏｕＴｕｂｅｒランキング」３連覇中の「よにのちゃんねる」だ。江頭はブリーフ団とともに「４連覇を阻止する」とブチ上げた。

Ｄ ２０２６年はどんな年にしましょうか。

江頭 まずは『エガフェス』をやりたいね。ゲストは『Ｗ（ダブルユー）』の加護（亜依）ちゃんと辻（希美）ちゃん！ 昔、脱いだままモー娘を追いかけ回して２人とも号泣して、トラウマにしちゃったんだよ。それで共演ＮＧ。

Ｌ でも２人とも（江頭の）動画に出くれていますよね。

江頭 ２人でエガフェスに出てくれないかな。夢の共演だよ！

Ｍ ３月にはオリコン『好きなＹｏｕＴｕｂｅｒランキング』もありますよ。

江頭 それだ！ 俺は２０２１年と２２年に１位になった。その連勝記録を止めたのが『よにのちゃんねる』だよ。あいつらは２３年から３連覇中。２０２６年はこっちが阻止する番だ。

Ｄ ルールで４連覇したら殿堂入り。次勝たれたらリベンジできない。

江頭 だからどんな手を使っても『よにのちゃんねる』を引きずり下ろすぜ。みんな、宣伝頼むぞ。こういう時こそ組織票だ！！

Ｌ 問題はアンケート用紙ではなく、オリコンに会員登録してオンライン投票すること。

江頭 オンライン…。対応できるか心配だな。でも勝ったらすごいことだよ。午年だけに、ポニーがサラブレッドを追い抜くってことだよ。勝ったら号外を刷って、全国で俺が配るよ。新橋でも、すすきのでも、中州でも！

Ｍ 全部大人のお店があるところじゃないですか…。