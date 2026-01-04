キャットタワーに座っている子猫の姿が可愛すぎると話題です。動画には「全部可愛い！」「ぽわ～んとした顔がかわいい…」等のコメントが寄せられ13万回以上再生されているようです。

【動画：『子猫が鳴いている』と思い振り返ると…『まさかの体勢』が可愛すぎる】

まるでベビーチェア？

TikTokアカウント「user593139740553」に投稿されたのは、 投稿主さん宅で飼っている子猫のある日の姿です。子猫が鳴いているので飼い主さんが振り返ると、子猫はキャットタワーの穴にすっぽりとはまって座っていたそう。

子猫は、まるでベビーチェアに座っているかのようにお利巧にお座りしていたのだとか。ぶらんと下げた後ろ足もとても可愛らしかったといいます。その後は、飼い主さんが手を差し伸べて穴から出してあげたそうでした。

6匹の猫ちゃん達

6匹の猫ちゃん達が暮らしているという飼い主さん宅。子猫と同居猫ちゃんが仲良く過ごしている様子も投稿されているようです。こちらの投稿では兄弟猫同士でくっついて眠る微笑ましい光景が。

先住猫ちゃんが子猫のお世話をして一緒に寝てくれることもあるそう。安心して眠る猫ちゃん達の寝顔に癒される投稿となっていました。

猫を座布団にしようとする猫

また、他の投稿では猫ちゃん達の思わずクスっと笑ってしまうシーンも投稿されているようです。ある日の投稿では、段ボールの上にいる猫ちゃんの上に、わざわざ座ろうとする猫ちゃんの姿が。

悪気のない顔で他の猫ちゃんを座布団にしようとしている様子に飼い主さんも思わず笑ってしまったのだとか。「だから嫌われるんだよｗ」とツッコミを入れたくなってしまったそうでした。

最初にご紹介した投稿は13万回以上再生され「全部可愛い！」「ぽわ～んとした顔がかわいい…」「あんよも可愛い♡」等のコメントが寄せられ、座っている子猫の可愛さに思わずきゅんとする人が続出したようでした。

TikTokアカウント「user593139740553」では、6匹の猫ちゃん達の可愛い動画や面白い動画が投稿されています。仲良しな猫ちゃん達の姿に癒されると話題です。

