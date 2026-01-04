ヨーグルトのふたがお皿だった地域猫。家猫になるまでのお話が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は31万回を超え「お外暮らしの子達が幸せをつかめますように」「幸せになって、元気に楽しく過ごしてね」「やっぱり放っておけないですよね」といったコメントが集まっています。

【動画：ヨーグルトのふたから陶器のお皿へ…よく家の中を覗いていた地域猫が『家族になるまでの話』に涙】

家の中をのぞいていた地域猫

Instagramアカウント「山内 かおる」にて公開されたのは、地域猫から家猫になった「たまじ」くんの物語です。投稿者さんからごはんをもらっていたたまじくん。その時のお皿はヨーグルトのふただったのだそう。

たまじくんは、よく投稿者さんの家の中をじっとのぞいていたといいます。その真っ直ぐな視線や後ろ姿は、興味本位だけではなく、まるで「中に入ってみたいな」と、温かい場所へ憧れを抱いているようにも見えます。

信頼関係を築き…

毎日通ってくる「常連さん」になったたまじくん。スリスリと甘えたり、ひざの上にのったり、とても人懐っこいそうです。そのため、投稿者さんは外に、たまじくん専用のハウスを用意したのだそう。そしてある日、ハウスに入って過ごすたまじくんに投稿者さんは「うちに来る？」と語りかけ、たまじくんをおうちに迎えることに。

自分だけのお皿

投稿者さんは、たまじくんの自由な生活を奪ってしまうのではないかという葛藤もあったそうですが「穏やかで愛情いっぱい感じて暮らしてもらおうと思います」と語っています。家族の一員になったたまじくんのお皿は立派な「陶器のお皿」へと変わりました。投稿者さんの深い愛情に包まれて、家猫としての暮らしをスタートしたたまじくんでした。

投稿には「寒くなってきたから一匹でも多くの猫が幸せになって欲しい」「もうお外の過酷な生活はしなくていいんだよね！良かったね」「自分だけの素敵なお皿に優しいお母さんまでできて幸せだね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「山内 かおる」では、保護猫活動の様子が投稿されています。

