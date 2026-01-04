¡Ö¹¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¸µNMB»³ËÜºÌ¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤Ø»×¤¤¡¡¡Ö·ã¤¤ã¤ï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î»³ËÜºÌ¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·Ç¯¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤2É¤¤Î°¦¸¤¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯year¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡¡¤½¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö2026Ç¯¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥íー¤«¤é¤Ï¡Ö·ã¤¤ã¤ï¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¤µ¤ä»Ð¤â¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹!¡×¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡¢¡Öº£Ç¯¤â±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
