アーティスト・クリエイターの「るーか」が4日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。



【写真】結婚を発表した「るーか」

るーかは「いつも応援してくださる皆様へ」と題して、「昨年、かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。お相手については「学生時代からの知り合いで、今後の人生を二人で支え合いながら大切に歩んでいこうと思っております」と記した。



また「昨年11月頃より患っておりました突発性難聴につきましても、しっかりとお休みをいただき、無事に完治いたしました！」と報告。「これからもより一層精進し、活動を続けてまいりますので、今後とも変わらぬ応援のほど、どうぞよろしくお願いいたします！」と知らせた。投稿には、お相手とのウェディングフォトも添えられた。



るーかはアカペラでの歌唱を特異としており、フジテレビ系の番組「ハモネプリーグ」では2020年度に優勝を果たしている（ザ・コンティニューズのメンバー）。その後は、おかのやともかと組んだユニット「るーとも」としてSNSを中心に活動。カバーソングやアカペラ歌唱などで人気を博している。



（よろず～ニュース編集部）