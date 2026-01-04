È¿Ä®Î´»Ë¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡ÄÂç¿¹ÆîÊþ¡Ö¤ï¤Ã¡¢È¿Ä®¤¯¤ó¤À¡×¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡×
ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê54¡Ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡Ê52¡Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢4ÆüÀµ¸áÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¡SPEA¡¿KING¡×¤Ë½Ð±é¡£1·î´ü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Î3¿Í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö»Ï¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢È¿Ä®¤ÏÀ¤Âå¤¬¶á¤¤¤È¤·¡¢ÄÅÅÄ¤È¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥ì¥¤¥È¥®¥Õ¥È¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
½é¶¦±é¤ÎÂç¿¹¤Ï¡Ö¤ï¤Ã¡¢È¿Ä®¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡£¥ª¥ì¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡¢È¿Ä®¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÄÅÅÄ¤â¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Ï¸«¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
È¿Ä®¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÄÅÅÄ¤¬¡ÖÈ¿Ä®·¯¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¸å¡¢¸ýÅ«¿á¤¯¤«¡¢É¡²Î¤ò¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤ë¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡¢É¡²Î²Î¤Ã¤Æ¤ë¡£¸å¡¢°Ê³°¤È¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ë¤»¤Ã¤«¤Á¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢È¿Ä®¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ò½á³ê¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤Î´¶¤¸¤«»÷¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£