¿·½Õ¤Î³ÆÃÏ¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¥Õ¥°¤Î½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥¤ê»Ò¤¬º¹¤·½Ð¤¹¹õ¤¤ÂÞ¤ÎÃæ¤ËÃçÇã¿Í¤¬¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢»Ø¤Î°®¤êÊý¤ÇÃÍÃÊ¤ò·è¤á¤ë¡ÖÂÞ¶¥¤ê¡×¤Ç½éÃÍ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Å·Á³¥È¥é¥Õ¥°¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï¥¥íÅö¤¿¤ê2Ëü3000±ß¤È¡¢µîÇ¯¤è¤ê5000±ß¹â¤¯¼è°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¼´ØÅâ¸Íµû»Ô¾ì¡¡°¤ÉôÆüº´É×¼ÒÄ¹
¡Ö¥µ¥¤¥º¤âÇò»Ò¤ÎÆþ¤ê¤âµîÇ¯¤è¤ê¤¤¤¤¡£¤¹¤´¤¯¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¥Õ¥°¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ
ÀÄ¿¹¸©Âç´Öµù¹Á¤Ç¤Ï¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½é¤»¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢325¥¥í¤ÎÂçÊª¤ò´Þ¤à¤ª¤è¤½100ËÜ¤ÎÆÃ»º¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬½Ð²Ù¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µù»Õ¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´ÖÄ®¤Îµù»Õ
¡Öµû¤Ï¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤¿¤À²¶¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤Ö¤ê¤À¤±¤É¡×¡Ö¡Ê½é¤»¤ê¤Ø¡Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
Âç´Ö»º¤Î¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢Åìµþ¤Î»Ô¾ì¤Î½é¤»¤ê¤Ç¡¢14Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤Î¡Ö1ÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï276¥¥í¤ÎÂçÊª¤¬2²¯700Ëü±ß¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ
¥Û¡¼¥é¥ó¥¨¥ó¥ä¤Ï¡¢¹Ò³¤¤Î°ÂÁ´¤äËµù¤ò´ê¤¦º×¤ê¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ÆüÄ«¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¼ò¤ä½Ëµ·¤¬º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Äù¤á¹þ¤ß»Ñ¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬¿å²¹¤ª¤è¤½6ÅÙ¤ÎÀî¤ËÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¿Í
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×