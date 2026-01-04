º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¡Ä¡×¤ÈTV¤Ç´î¤ÓÊó¹ð
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä2026¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬3Æü¸áÁ°6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê59¡Ë¤¬Ä¹Ç¯ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë°ëÌîµ®Íý»Ò¡Ê61¡Ë¤È¾¾µïÄ¾Èþ¡Ê57¡Ë¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1994Ç¯4·î³«»Ï¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤«¤éÆ±¤¸3¿Í¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡£32Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ºòÇ¯4·î°Ê¹ß¤ÏÍÎÁ¤ÎCSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤Ë°ÜÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÏ¾åÇÈ¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¿¹Èø¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Êºë¶Ì¸©¡ËÁð²Ã¡Ê»Ô¡Ë¤Î½Ð¿È¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¦60Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Áð²Ã¤Î»ÔÌò½ê¤Î¤Û¤¦¤«¤éÀëÅÁÂâÄ¹¤È¡ÄÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¿ÍÀ¸½é¤ÎÌ¾»É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÌ¾»ÉÆþ¤ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¼¤Ò°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ªÆó¿Í¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼Ô¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¾»É¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«ÀëÅÁÂâÄ¹¡¡¿¹ÈøÍ³Èþ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¿¿¿·¤·¤¤Ì¾»É¤¬¡£2¿Í¤â¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹Èø¤ÏÁð²Ã¤»¤ó¤Ù¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥ê¥Ý¥ê¤¯¤ó¡×¤Î¿Í·Á¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÀëÅÁ¤·¡¢»Ô¤ÏÁð²Ã¤»¤ó¤Ù¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èé³×À½ÉÊ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö³×¹©¾ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Í¡£³×À½ÉÊ¤âÁð²Ã¤»¤ó¤Ù¤¤¤°¤é¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»ÔÄ¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë¸Î¶¿¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£