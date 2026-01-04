GENERATIONS片寄涼太「言葉を覚えはじめの家族」の抱っこショット公開「パパの顔してる」「大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2026/01/04】GENERATIONSの片寄涼太が1月3日、自身のInstagramを更新。「言葉を覚えはじめの家族」とのオフショットを披露した。
【写真】「パパの顔してる」と話題・片寄涼太が子供を抱っこ
この日、片寄は「明けましておめでとうございます」と新年の挨拶をし「今年の初日の出はすごく力強く、厚い雲のなかから刺してくる美しい光のカーテンが印象的で、雲があるおかげでより朝日が大きく見えてくるとてもドラマチックな時間でした」と初日の出の写真を投稿した。また「言葉を覚えはじめの家族が大人たちの年末の挨拶を真似して『良いわたしを〜』と言っていて、そうだよな、本当にそうだなあとしみじみと感じ、驚かされました」とエピソードをつづり、妻で女優の土屋太鳳との間に生まれた第1子と思われる子供を抱くオフショットも公開している。
この投稿には「パパの顔してる」「ベビちゃんがすっかり大きくなってる」「幸せオーラに溢れてる」「エピソード可愛すぎ」といった声が寄せられている。片寄と土屋は2023年1月に結婚と土屋の第1子妊娠を発表。同年8月に出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「パパの顔してる」と話題・片寄涼太が子供を抱っこ
◆片寄涼太、子供を抱くオフショット公開
この日、片寄は「明けましておめでとうございます」と新年の挨拶をし「今年の初日の出はすごく力強く、厚い雲のなかから刺してくる美しい光のカーテンが印象的で、雲があるおかげでより朝日が大きく見えてくるとてもドラマチックな時間でした」と初日の出の写真を投稿した。また「言葉を覚えはじめの家族が大人たちの年末の挨拶を真似して『良いわたしを〜』と言っていて、そうだよな、本当にそうだなあとしみじみと感じ、驚かされました」とエピソードをつづり、妻で女優の土屋太鳳との間に生まれた第1子と思われる子供を抱くオフショットも公開している。
◆片寄涼太の投稿に反響
この投稿には「パパの顔してる」「ベビちゃんがすっかり大きくなってる」「幸せオーラに溢れてる」「エピソード可愛すぎ」といった声が寄せられている。片寄と土屋は2023年1月に結婚と土屋の第1子妊娠を発表。同年8月に出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】