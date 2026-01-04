AKB48¿·¥»¥ó¥¿¡¼¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¿²¤½¤Ù¤êÈþµÓ¥¹¥é¥ê ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ë¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡ÖÅ·»È¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ëAKB¿·¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ
°ËÆ£¤Ï¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¤«¤é¤Ï¥¹¥é¥ê¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÅ·»È¤è¤ê¤âÅ·»È¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¤Ï2024Ç¯¡¢AKB48¤Î19´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2025Ç¯12·î7Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×Ìë¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¡¢ºÇ¿·67th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡°ËÆ£É´²Ö¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢»ÑÈäÏª
¢¡°ËÆ£É´²Ö¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
