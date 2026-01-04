【地震】岐阜県、愛知県内で震度2 岐阜県美濃中西部を震源とする最大震度2の地震が発生 津波の心配なし
2026年01月04日午後6時16分ごろ、岐阜県美濃中西部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。岐阜県、愛知県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは岐阜県、愛知県、滋賀県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．９と推定されます。
岐阜県【震度2】 可児市 岐阜市 輪之内町 【震度1】 多治見市 瑞浪市 恵那市 美濃加茂市 土岐市 坂祝町 富加町 川辺町 八百津町 大垣市 関市 美濃市 羽島市 各務原市 岐阜山県市 瑞穂市 本巣市 海津市 岐南町 笠松町 養老町 垂井町 関ケ原町 神戸町 安八町 揖斐川町 大野町 岐阜池田町 北方町 下呂市
愛知県【震度2】 名古屋西区 名古屋守山区 一宮市 瀬戸市 豊田市 犬山市 小牧市 尾張旭市 岩倉市 愛西市 北名古屋市 大口町 【震度1】 名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋緑区 名古屋名東区 名古屋天白区 春日井市 刈谷市 安城市 西尾市 愛知江南市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 高浜市 豊明市 日進市 清須市 愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 扶桑町 大治町 蟹江町 東浦町 南知多町 愛知美浜町 新城市
三重県【震度1】 四日市市 桑名市 鈴鹿市 亀山市 いなべ市 東員町 菰野町 三重朝日町 川越町 津市 伊賀市
提供：ウェザーニューズ