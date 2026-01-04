¡Ö수족냉증¡Ê¥¹¥¸¥ç¥ó¥Í¥ó¥Á¥å¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´¨¤¤Åß¤ËÇº¤ß¤¬¤Á¤Ê¤¢¤Î¾É¾õ¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö수족냉증¡Ê¥¹¥¸¥ç¥ó¥Í¥ó¥Á¥å¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ö수족냉증¡Ê¥¹¥¸¥ç¥ó¥Í¥ó¥Á¥å¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Åß¤äÎäË¼¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö수족냉증¡Ê¥¹¥¸¥ç¥ó¥Í¥ó¥Á¥å¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖËöÃ¼Îä¤¨À¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö수족냉증¡Ê¥¹¥¸¥ç¥ó¥Í¥ó¥Á¥å¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¼êÂ¤Ê¤É¤Î¡ÖËöÃ¼¤ÎÎä¤¨À¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¡£
¼ê¤äÂ¤¬Îä¤¨¤Æ¤Ä¤é¤¤¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Åß¾ì¤Î·ò¹¯¥È¡¼¥¯¤ä¡¢ÈþÍÆ¡¦ÂÎÄ´´ÉÍý¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤«¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
