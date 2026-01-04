¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤ÇÇ¯Æ¬¤Î²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡4Æü¸áÁ°¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï°ËÀª»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢1·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤ë120Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤­²á¤®¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

Î©·û ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡§
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤«¤é°ã¤¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£ÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¡¢°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¡×

¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯°ËÀª¿ÀµÜ¤Î»²ÇÒ¸å¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢À®Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¿ÅÞ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£