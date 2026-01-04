Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½ ¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤²á¤®¤ë¡×¡ÖÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤ÇÇ¯Æ¬¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¸áÁ°¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¤¿ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï°ËÀª»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢1·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤ë120Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤²á¤®¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡§
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤«¤é°ã¤¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£ÂÐ°Æ¤ò½Ð¤·¡¢°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯°ËÀª¿ÀµÜ¤Î»²ÇÒ¸å¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢À®Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¿ÅÞ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
